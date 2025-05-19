Зеленский поручил создать постоянную группу для переговоров с РФ
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Владимир Зеленский распорядился сформировать постоянную группу для ведения переговоров с Россией. Об этом стало известно по итогам его совещания с министром обороны Рустемом Умеровым, возглавлявшим украинскую делегацию на встрече в Стамбуле.
«Поручил сформировать постоянную расширенную национальную переговорную группу», — написал Зеленский в социальных сетях.
Глава киевского режима обсудил дипломатические пути прекращения конфликта и достижения прочного мира с высшими должностными лицами правительства и дипломатами.
Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры, продлившиеся около двух часов. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщил о планах масштабного обмена пленными с Киевом по формуле «1000 на 1000». Он также заявил, что стороны согласовали представление собственных предложений по возможному перемирию. А сегодня, 19 мая, должен состояться телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.