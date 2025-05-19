Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 13:28

Зеленский поручил создать постоянную группу для переговоров с РФ

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский распорядился сформировать постоянную группу для ведения переговоров с Россией. Об этом стало известно по итогам его совещания с министром обороны Рустемом Умеровым, возглавлявшим украинскую делегацию на встрече в Стамбуле.

«Поручил сформировать постоянную расширенную национальную переговорную группу», — написал Зеленский в социальных сетях.

Глава киевского режима обсудил дипломатические пути прекращения конфликта и достижения прочного мира с высшими должностными лицами правительства и дипломатами.

МИД Украины взвыл от «абсурдных» требований РФ на переговорах в Стамбуле
МИД Украины взвыл от «абсурдных» требований РФ на переговорах в Стамбуле

Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры, продлившиеся около двух часов. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщил о планах масштабного обмена пленными с Киевом по формуле «1000 на 1000». Он также заявил, что стороны согласовали представление собственных предложений по возможному перемирию. А сегодня, 19 мая, должен состояться телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Украина
  • Переговоры в Стамбуле
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar