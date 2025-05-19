МИД Украины взвыл от «абсурдных» требований РФ на переговорах в Стамбуле

Украина, по словам Сибиги, якобы нацелена на будущее и стремится к скорейшему прекращению огня, чтобы начать реальные мирные переговоры. В то же время он выразил критику в адрес России, обвинив её в нежелании двигаться к миру и в зацикленности на прошлом. Сибига связал это с якобы отказом Москвы от предложений о прекращении огня и постоянными ссылками на неудавшиеся переговоры в Стамбуле. Он также отметил, что Россия продолжает настаивать на прежних, «абсурдных» требованиях, которые звучали ещё три года назад.