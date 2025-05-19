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Регион
19 мая, 12:03

МИД Украины взвыл от «абсурдных» требований РФ на переговорах в Стамбуле

Сибига раскритиковал требования РФ на переговорах в Стамбуле, назвав их абсурдными

Андрей Сибига. Обложка © МИД Украины

Андрей Сибига. Обложка © МИД Украины

После переговоров в Стамбуле министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выделил ключевые различия между позициями Москвы и Киева. Своим мнением он поделился в соцсети X.

Украина, по словам Сибиги, якобы нацелена на будущее и стремится к скорейшему прекращению огня, чтобы начать реальные мирные переговоры. В то же время он выразил критику в адрес России, обвинив её в нежелании двигаться к миру и в зацикленности на прошлом. Сибига связал это с якобы отказом Москвы от предложений о прекращении огня и постоянными ссылками на неудавшиеся переговоры в Стамбуле. Он также отметил, что Россия продолжает настаивать на прежних, «абсурдных» требованиях, которые звучали ещё три года назад.

Зеленский заявил о готовности к переговорам с РФ в любом формате
Зеленский заявил о готовности к переговорам с РФ в любом формате

Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры, продлившиеся около двух часов. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщил о планах масштабного обмена пленными с Киевом по формуле «1000 на 1000». Он также заявил, что стороны согласовали представление собственных предложений по возможному перемирию. А сегодня, 19 мая, должен состояться телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

Мария Любицкая
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