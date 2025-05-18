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Регион
18 мая, 17:02

Зеленский заявил о готовности к переговорам с РФ в любом формате

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Киев открыт для любых форматов переговоров с Россией, направленных на разрешение конфликта. Об этом заявил Владимир Зеленский.

«Мы готовы к диалогу в любом формате для реальных результатов», — написал экс-комик в соцсетях после встречи с понтификом Львом XIV.

Также Зеленский выразил признательность папе римскому за его предложение использовать Ватикан в качестве места для проведения прямых переговоров с Россией.

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Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры, продлившиеся около двух часов. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, сообщил о планах масштабного обмена пленными с Киевом по формуле «1000 на 1000». Он также заявил, что стороны согласовали представление собственных предложений по возможному перемирию. Украинская делегация выступила с инициативой проведения встречи на высшем уровне, что было принято российской стороной к рассмотрению. Мединский подчеркнул, что РФ готова к дальнейшему продолжению переговорного процесса.

Наталья Демьянова
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