Зеленский заявил о готовности к переговорам с РФ в любом формате

«Мы готовы к диалогу в любом формате для реальных результатов», — написал экс-комик в соцсетях после встречи с понтификом Львом XIV.

Также Зеленский выразил признательность папе римскому за его предложение использовать Ватикан в качестве места для проведения прямых переговоров с Россией.

Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры, продлившиеся около двух часов. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, сообщил о планах масштабного обмена пленными с Киевом по формуле «1000 на 1000». Он также заявил, что стороны согласовали представление собственных предложений по возможному перемирию. Украинская делегация выступила с инициативой проведения встречи на высшем уровне, что было принято российской стороной к рассмотрению. Мединский подчеркнул, что РФ готова к дальнейшему продолжению переговорного процесса.