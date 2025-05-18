Депутат Верховной Рады Александр Дубинский считает, что Украина может оказаться в менее выгодном положении на будущих переговорах с Россией из-за территориальных потерь и экономического спада. Об этом политик написал в соцсетях.

«Следующий раунд Украина начнёт в худшей позиции, за счёт ползущей потери территорий и людей, и ухудшающейся конъюнктуры», — заявил Дубинский.

Он также отметил, что с каждым раундом ситуация на земле будет ухудшаться.

По словам украинского депутата, в то время как глава киевского режима Зеленский обвинял Москву в попытках сорвать переговоры, сама Украина будто бы стремилась к их этому, используя «прямые оскорбления».