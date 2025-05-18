«Следующий раунд будет хуже»: В Раде раскритиковали Зеленского после встречи в Стамбуле
Нардеп Дмитрук: На следующем этапе переговоров Киев окажется в худшем положении
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Депутат Верховной Рады Александр Дубинский считает, что Украина может оказаться в менее выгодном положении на будущих переговорах с Россией из-за территориальных потерь и экономического спада. Об этом политик написал в соцсетях.
«Следующий раунд Украина начнёт в худшей позиции, за счёт ползущей потери территорий и людей, и ухудшающейся конъюнктуры», — заявил Дубинский.
Он также отметил, что с каждым раундом ситуация на земле будет ухудшаться.
По словам украинского депутата, в то время как глава киевского режима Зеленский обвинял Москву в попытках сорвать переговоры, сама Украина будто бы стремилась к их этому, используя «прямые оскорбления».
Напомним, что в пятницу в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры, продлившиеся около двух часов. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, сообщил о планах масштабного обмена пленными с Киевом по формуле «1000 на 1000». Он также заявил, что стороны согласовали представление собственных предложений по возможному перемирию. Украинская делегация выступила с инициативой проведения встречи на высшем уровне, что было принято российской стороной к рассмотрению. Мединский подчеркнул, что РФ готова к дальнейшему продолжению переговорного процесса.