Владимир Зеленский совершил непростительную ошибку, он стал чрезмерно беспокоиться о собственной популярности, а не выступать в защиту национальных интересов. Об этом заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

«Человек власти не может быть заложником общественного мнения. Но именно в этом — одна из главных трагических ошибок Зеленского. С первых дней своего президентства он оказался глубоко зависим от одобрения публики», — объяснил нардеп.

По его мнению, у Зеленского наблюдается «профессиональная деформация шоумена», поэтому политик опирается не на здравый смысл и логику, а ведётся на истерику и эмоции в соцсетях. Дмитрук уверен, что подобная зависимость главы киевского режима стала его слабостью, что неминуемо приведёт к катастрофе.