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Регион
17 мая, 14:57

В Раде боятся катастрофы из-за «глубокой зависимости» шоумена Зеленского

Депутат Рады Дмитрук назвал заботу о популярности главной ошибкой Зеленского

Владимир Зеленский с женой. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский с женой. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский совершил непростительную ошибку, он стал чрезмерно беспокоиться о собственной популярности, а не выступать в защиту национальных интересов. Об этом заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

«Человек власти не может быть заложником общественного мнения. Но именно в этом — одна из главных трагических ошибок Зеленского. С первых дней своего президентства он оказался глубоко зависим от одобрения публики», — объяснил нардеп.

По его мнению, у Зеленского наблюдается «профессиональная деформация шоумена», поэтому политик опирается не на здравый смысл и логику, а ведётся на истерику и эмоции в соцсетях. Дмитрук уверен, что подобная зависимость главы киевского режима стала его слабостью, что неминуемо приведёт к катастрофе.

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Ранее депутат Верховной Рады Артём Дмитрук высмеял одежду украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле. Он обратил внимание, что переговорщики из Киева уселись за стол переговоров в милитари-костюмах. По его словам, это больше похоже на попытку пустить пыль в глаза, а не на желание провести серьёзную встречу.

Татьяна Миссуми
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