В Раде боятся катастрофы из-за «глубокой зависимости» шоумена Зеленского
Депутат Рады Дмитрук назвал заботу о популярности главной ошибкой Зеленского
Владимир Зеленский с женой. Обложка © president.gov.ua
Владимир Зеленский совершил непростительную ошибку, он стал чрезмерно беспокоиться о собственной популярности, а не выступать в защиту национальных интересов. Об этом заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук.
«Человек власти не может быть заложником общественного мнения. Но именно в этом — одна из главных трагических ошибок Зеленского. С первых дней своего президентства он оказался глубоко зависим от одобрения публики», — объяснил нардеп.
По его мнению, у Зеленского наблюдается «профессиональная деформация шоумена», поэтому политик опирается не на здравый смысл и логику, а ведётся на истерику и эмоции в соцсетях. Дмитрук уверен, что подобная зависимость главы киевского режима стала его слабостью, что неминуемо приведёт к катастрофе.
Ранее депутат Верховной Рады Артём Дмитрук высмеял одежду украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле. Он обратил внимание, что переговорщики из Киева уселись за стол переговоров в милитари-костюмах. По его словам, это больше похоже на попытку пустить пыль в глаза, а не на желание провести серьёзную встречу.