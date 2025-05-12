«Факт остаётся фактом»: В Раде указали на фундаментальное отличие Путина от Зеленского
Нардеп Дмитрук: Путин выступает за мир, а Зеленский хочет войны
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Депутат Верховной рады Артем Дмитрук, уехавший из Украины, подчеркнул разительный контраст между позициями главы государства Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, российский лидер выступает за прочный мир, тогда как Зеленский и его западные покровители делают ставку на продолжение конфликта.
Дмитрук пояснил, что для окружения Зеленского мир равносилен потере власти, поэтому оно настаивает на войне. В противовес этому Путин предлагает подлинное урегулирование через честные переговоры, учитывающие интересы сторон, безопасность и гармоничное сосуществование.
Как отметил экс-депутат, только прямой диалог и договорённости на высшем уровне могут стать залогом стабильности для народов России и Украины. Все иные сценарии он назвал миражом и циничной геополитической игрой. Кроме того, Дмитрук задался вопросом, почему киевские власти не остановили конфликт ещё в марте 2022 года, указав, что инициативы мира исходят именно от Москвы.
«Всё остальное — дым, симуляция, геополитическая игра на нашей крови. Вы можете относиться к Путину как угодно — это ваше право. Но факт остаётся фактом: именно с его стороны поступают предложения о реальном мире. Очень скоро коллективному Зеленскому придется ответить на один очень простой вопрос: почему не закончили в марте 2022 года?» , — написал он в соцсетях.
Накануне Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он также отметил, что не исключает возможности достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Зеленский ответил, что Украина согласится на это предложение только после того, как Россия пойдёт на 30-дневное перемирие. В данном вопросе Трамп занял сторону Путина и потребовал от Киева немедленно согласиться на переговоры.