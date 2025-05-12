Депутат Верховной рады Артем Дмитрук, уехавший из Украины, подчеркнул разительный контраст между позициями главы государства Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, российский лидер выступает за прочный мир, тогда как Зеленский и его западные покровители делают ставку на продолжение конфликта.

Дмитрук пояснил, что для окружения Зеленского мир равносилен потере власти, поэтому оно настаивает на войне. В противовес этому Путин предлагает подлинное урегулирование через честные переговоры, учитывающие интересы сторон, безопасность и гармоничное сосуществование.

Как отметил экс-депутат, только прямой диалог и договорённости на высшем уровне могут стать залогом стабильности для народов России и Украины. Все иные сценарии он назвал миражом и циничной геополитической игрой. Кроме того, Дмитрук задался вопросом, почему киевские власти не остановили конфликт ещё в марте 2022 года, указав, что инициативы мира исходят именно от Москвы.