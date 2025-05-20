Шесть лет клоуна: чем и когда закончится карьера и жизнь Зеленского Политолог Дмитрий Родионов — о том, как прошли шесть лет главы киевского режима Владимира Зеленского, как он менялся, чего от него ждали и во что он превратил Украину. 20 мая, 13:48 Глава киевского режима Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Ровно шесть лет назад, 20 мая 2019 года, состоялась инаугурация президента Украины Владимира Зеленского. За месяц до этого он триумфально выиграл выборы у предшественника, Петра Порошенко*, с результатом 73,22 % против 24,45 %.

А как всё начиналось…

Феномен Зеленского во многом уникален: в политику он ворвался неожиданно, за несколько месяцев до выборов, хотя и был до этого известным на всю страну. Известным артистом, которого вряд ли кто-то мог представить себе в качестве главы государства. Но ещё в 2015-м студия Зеленского «Квартал-95» представила зрителям первый сезон юмористического сериала «Слуга народа» под слоганом «История следующего президента» — историю учителя, решившего стать президентом, чтобы изменить страну.

Сегодня уже очевидно, что этот сериал был первым этапом раскрутки самого Зеленского в качестве главы государства. И эта кампания сработала на сто процентов: украинцы массово проголосовали за него. Многие, как сами говорили, — «по приколу»: мол, а чего бы не выбрать комика. А многие и впрямь поверили, что Зеленский сможет изменить страну.

Многие верили, что комик Владимир Зеленский действительно станет «слугой народа». Фото © ТАСС / Олег Дьяченко

Главный запрос жителей Украины состоял в том, чтобы закончить войну, и Зеленский обещал сделать это как можно быстрее. Он также обещал победить коррупцию, кумовство, бюрократию. И многим тогда показалось (то ли от необычности происходящего, то ли от безысходности), что он и впрямь сможет это сделать.

Что обещал Зеленский?

Он говорил, что готов на всё, чтобы люди больше не гибли, демонстративно вставал на колени во время дебатов на стадионе, уверял, что абсолютно не дорожит своей популярностью и рейтингами.

В завершение своей инаугурационной речи Зеленский пообещал «сделать всё, чтобы украинцы больше не плакали». Как говорится, сегодня это могло бы восприниматься очень смешно, если бы не было столь грустно.

Инаугурация избранного президентом Украины Владимира Зеленского в 2019 году. Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Начал бывший комик вполне бодро. Переименовал администрацию президента в офис. Заявил, что будет набирать людей на руководящие должности по объявлению в Интернете. Людей он действительно привёл с собой новых, часть — из своей КВН-команды, часть — людей олигарха Коломойского*, который и сделал его политиком. От последних он впоследствии избавился, как и от своего покровителя, но избирателям это едва ли было интересно.

Избирателям было интересно выполнение обещаний, а их не произошло от слова «совсем». Даже не посадил Порошенко*, хотя обещал это сделать, и этот шаг тогда был бы воспринят на ура всей страной. Борьба с коррупцией и кумовством оказалась пшиком, на места бизнес-партнёров Порошенко* пришли участники «Квартала».

Зеленский критиковал попытки столкнуть украино- и русскоязычных граждан, обещал равные права для всех, не допустить дискриминации по языковому или религиозному признаку. И что? Именно при нём вытеснение русского из всех сфер жизни достигло апогея в новейшей истории Украины, а борьба с православием приобрела масштабы охоты на ведьм в Средневековье.

Владимир Зеленский намеревался посадить Петра Порошенко*. Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Войдёт в историю как зачинщик войны

Нет, при Зеленском он только усилился. И, как тогда казалось, получившие второй шанс переговоры быстро закончились, не принеся никакого результата. Напротив, пошла эскалация, и Зеленский делал всё, чтобы довести её до апофеоза, который и случился в начале 2022 года, когда он заявил о намерении обзавестись ядерным оружием. К тому же, как стало известно нашей разведке (и это подтвердилось обнаруженными на местах фактами), киевский режим готовил военную операцию против республик Донбасса.

Всё это стало триггером к началу СВО, что Зеленский вполне может «занести себе в актив». Можно говорить, что СВО началась бы рано или поздно при любом президенте Украины, что к этому всё шло давно, нужна была только искра. Но факт в том, что поднёс эту искру именно Зеленский. Этим он навечно войдёт в историю — особенно на контрасте с его обещаниями закончить войну. Не срывавший Минские соглашения Порошенко*, не начавший АТО «кровавый пастор» Турчинов, а комик Владимир Зеленский — человек, чьи руки по плечи в крови уже не десятков, а сотен тысяч украинских мужчин, брошенных им в мясорубку войны. Это не считая мирных жителей.

Какой контраст с тем, что он обещал и чего от него ждали! Даже внешне сегодня Зеленский не похож на того улыбчивого и располагающего к доверию молодого человека, что выиграл выборы шесть лет назад. То ли это наркотики, то ли работа имиджмейкеров, но он полностью соответствует прозвищам, которыми его наделил народ: гнида, наркофюрер, злобный карлик, кровавый клоун, обму*ок, наркогном.

Сегодня, наверное, многим было бы интересно: а есть хоть что-то из обещаний, что Зеленский выполнил?

Есть!

Распродал остатки Незалежной

Менее чем через год после избрания комика Рада приняла закон о рынке земли на Украине, на котором настаивал МВФ. И который активно продвигал сам Зеленский. Который не решались принять ни при одном из его предшественников — боялись общественной реакции, ибо этот закон не просто легализовывал покупку украинской земли иностранцами, но лишал права на неё граждан Украины, закрепляя колониальный статус страны.

Помню, сколько было жарких дискуссий тогда, как возмущались жители Украины. Представляю себе реакцию, если бы тогдашние возмущающиеся узнали о нынешней сырьевой сделке, которую Киев недавно подписал с США, которая отдаёт все недра страны Вашингтону в качестве платы за помощь, уже разворованную Зеленским и его пособниками. У многих тогда, наверное, возникло бы желание прийти на Банковую, вынести Зеленского на улицу и посадить на кол.

И ведь многие украинцы тогда пытались нас убедить: мол, мы свободный европейский народ, не рабы, как вы, россияне, захотели — выбрали клоуна президентом, надоест — уберём.

А что в итоге? Страну продают по крупицам, идёт страшная бойня, по городам и сёлам рыщут «людоловы» в поисках ещё не мобилизованных мужиков, которые прячутся по подвалам и чердакам, значительная часть населения (кто успел) уехала из страны. Где же ваша спесь, не рабы? Чего не меняете комика? Или всё устраивает?

Пожизненный президент?

А ведь ещё одним из обещаний Зеленского было не задерживаться у власти. Он говорил о намерении «выполнить всё, что обещал, в свой один срок и уехать отдыхать».

Отдыхать Зеленский должен уже год как — в мае 2024-го истёк срок его президентских полномочий, а новых выборов так и не состоялось. Зеленский не хочет их проводить, прикрываясь военным положением. Периодически, правда, делает заявления, что готов провести выборы (готов на них баллотироваться, вопреки собственному обещанию) но всё зависит от исхода конфликта, а это «сложный вопрос». То есть он откровенно в глаза говорит украинцам: выборов не будет, и точка!

А зачем ему уходить отдыхать? Он и так неплохо себя чувствует. Если верить утверждениям депутата Дубинского, Зеленский и его ближайшее окружение в 2024 году зарабатывали 36 тысяч долларов в минуту. А по словам журналистки Дианы Панченко, с начала СВО реальный доход Зеленского составил 60 млрд долларов. Кровавых денег.

Да, пока украинцы гибнут в «мясных штурмах» за землю, которая им уже не принадлежит, жена просроченного президента, Елена, «шопится» в люксовых бутиках Европы и покупает замки в Британии и Bugatti за 4,5 миллиона евро.

Такая вот борьба за мир и борьба с коррупцией. Так зачем Зеленскому куда-то уходить? Тем более что вопрос власти для него — это не только вопрос обогащения, но и вопрос жизни — после окончания конфликта его могут просто убрать, как человека, который слишком много знает. Поэтому за власть, как и за жизнь, бывший комик будет цепляться зубами и ногтями в прямом смысле.

За войну до конца!

Украина не намерена выводить свои войска из новых регионов России, заявил Зеленский во время брифинга после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, он отказался от нейтрального статуса, сославшись на конституцию, в которой прописан курс в НАТО.

Владимир Зеленский уже успел рассориться с президентом США Дональдом Трампом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

То есть выполнять фундаментальные требования Москвы, из-за которых и началась СВО, он не намерен. Он намерен воевать до конца.

Впрочем, его можно понять, для него это единственный шанс выжить. Не очень понятно, зачем он изначально лез во всё это, понимая, что конец неминуем.

Зеленский ведь и до прихода в политику был небедным человеком, вполне себе мог бы и сегодня играть в своём «Квартале» и даже зарабатывать в России. Но что-то пошло не так. Тем хуже для него. Не вижу ни одного смягчающего обстоятельства, которое ему могло бы зачесться на суде. Если он, кончено, до него доживёт…

* Внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Авторы Дмитрий Родионов