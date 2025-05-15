Пираты Балтийского моря: как НАТО получило по зубам от России, но сдаваться не намерено Политолог Дмитрий Родионов — о том, зачем военные Эстонии и Польши разыграли грозный спектакль, пытаясь захватить шедший в российский порт танкер. 15 мая, 12:52 Эстония попыталась захватить танкер в нейтральных водах. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kanok Sulaiman

Военно-морские силы Эстонии совместно с ВВС Польши попытались захватить в нейтральных водах Балтийского моря гражданское судно JAGUAR, которое направлялось в Приморск под флагом Габона.

Как сообщают СМИ, эстонцы пытались заставить судно покинуть международные воды и направиться в территориальную акваторию страны, где они могли бы его задержать. Судну угрожали тараном и дважды предприняли попытку высадить десант с вертолёта.

Пираты в итоге отказались от своих намерений только после того, как к месту инцидента вылетел российский истребитель Су-35. Сейчас танкер стоит на рейде у порта Приморска и ему ничего не угрожает.

Что это было? Реально пытались захватить или прощупывали границы дозволенного?

Далеко не единственный пример

Стоит отметить, что это далеко не первый инцидент. В прошлом месяце ВМС Эстонии задержали в Балтийском море нефтяной танкер Kiwala, предположительно, направлявшийся в Россию.

Официальная цель задержания — проверка документов и юридического статуса танкера. Начальник Департамента полиции и погранохраны Эстонии Вейко Коммусаар заявил, что танкер находится под санкциями и у него нет флага. На следующий день Департамент транспорта Эстонии заявил, что на задержанном танкере выявили 40 нарушений, поэтому судну было запрещено продолжать путь до устранения недочётов.

Впрочем, это только предлог. Эстонские власти открыто заявляли, что судно было связано с теневым флотом РФ и перевозило сырую нефть из индийского порта Сикка в Усть-Лугу.

Танкер в итоге отпустили спустя 2 недели — «после устранения недочётов». Очевидно, это был «пробный шар». В составе экипажа Kiwala (капитан — китаец, остальные — граждане Мавритании) не было россиян. Не было их и на борту танкера Eagle S, задержанного в декабре прошлого года в Финляндии по подозрению в повреждении кабелей в Финском заливе.

Зато россияне были в составе экипажа JAGUAR — четверо. То есть налицо как раз прощупывание границ допустимого: сначала они хватают суда, которые к России формально вообще не имеют отношения, потом — с российским экипажем, ну а дальше уже посягнут на судно под российским флагом.

Вернее, теперь подумают — стоит ли. Очевидно, вмешательство российского самолёта несколько охладило пыл. Эстония истерит, вызвала на ковёр временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина, вручив ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства.

В Эстонии заявили, что имеют право задерживать якобы подозрительные суда. Фото © ТАСС / АР / Hendrik Osula

А то, что это было ответом на нарушение законов мореходства и откровенное пиратство (подчеркну, в нейтральных водах), — ничего?

Напомню, в прошлом месяце в Эстонии приняли изменения в законы об организации сил обороны и об экономической зоне, разрешающие применять силу к подозрительным гражданским судам — вплоть до их затопления.

В принятых документах говорится, что силы обороны имеют право, в частности, «остановить, перенаправить или заставить гражданское водное судно или иное гражданское плавучее средство, находящееся в морской зоне Эстонии, покинуть внутренние и территориальные воды Эстонии. Если же отразить угрозу иными мерами или сделать это своевременно невозможно, затопить его».

Формальная причина —«в связи с участившимися в последнее время в Балтийском море такими инцидентами, как обрывы иностранными торговыми судами морских кабелей и повреждение иных объектов инфраструктуры». Только вот в последнее время предлог этот уже не используется. И нападения на танкеры происходят уже не только в терводах Эстонии.

Кстати, ключевое слово —«танкеры». Не слишком ли подозрительным выглядит, что именно нефтяные танкеры, причём, предположительно, с подсанкционной российской нефтью на борту, постоянно пытаются то газопроводы якорями задеть, то интернет кабеля? Может, это Россия их целенаправленно посылает, рассчитывая на то, что гражданские суда никто не тронет? Кто-то реально в подобную чушь способен поверить?

Разумеется, это не совпадение. Страны НАТО давно и открыто ведут охоту за судами, которые, по их мнению, перевозят российскую нефть в обход санкций. Действительно, основной поток российской нефти, транспортируемой морским путём, идёт через порты Ленинградской области, Финский залив и Балтийское море. Потому они с такой яростью пытаются ограничить нам судоходство на Балтике.

А ещё Балтика — важный участок Северного морского пути, который давно у них как бельмо на глазу. Напомню, в первом инциденте с якобы повреждением морской инфраструктуры ещё осенью 2023 года они обвинили китайское судно Newnew Polar Bear, впервые прошедшее накануне СМП в обоих направлениях, доказав его надёжность и безопасность.

Но главная цель, конечно, — запереть Россию в Балтике, для чего и прощупывается почва подобными действиями.

Я уже неоднократно обращал внимание на существование проблемы Финского залива, которая заключается в законной возможности Эстонии и Финляндии, которые в 90-е годы добровольно отодвинули границы своих тервод, чтобы создать коридор для России, отозвать решение и закрыть для нас залив.

Конечно, им бы хотелось то же самое проделать и с самой Балтикой, чтобы запереть в ней российский флот, однако это сделать законными методами уже не выйдет. Да и попытку закрыть Финский залив законной тоже сложно будет назвать. И это будет самый натуральный casus belli.

Я также не первый год обращаю внимание на то, что именно прибалтийский регион выглядит как наиболее вероятный ТВД в случае прямого столкновения России и НАТО. С точки зрения логистики, расположения инфраструктуры обеих сторон, военной тактики и стратегии, наконец, самой протяжённой границы между нами — это самый идеальный вариант, при котором у НАТО есть хоть какие-то возможности, в отличие от Арктического и Тихоокеанского бассейнов. Поэтому они долгие годы превращали Балтику в «озеро НАТО», постоянно проводят учения, целей которых не скрывают — захват и отсечение Калининградской области и полублокада Северной столицы России.

Именно этой логикой — логикой подготовки к войне — можно объяснить все их телодвижения. Сейчас они получили по зубам и впредь будут действовать осторожно, но это не значит, что они откажутся от своих замыслов. Нынешний генсек НАТО Марк Рютте, едва заняв эту должность в начале года, прямым текстом провозгласил: готовимся к войне с Россией.

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото © ТАСС / ZUMA

А на днях глава Северного командования ВС США генерал Грегори Гийо заявил об угрозе прямого столкновения Москвы и Вашингтона. Правда, он уточнил — в случае эскалации конфликта на Украине.

Или на Балтике — там вернее, там самая опасная точка, где Россия сможет столкнуться с НАТО и где они, собственно, и лезут на рожон.

Говорить о степени их готовности воевать не берусь, но однозначно, что они проверяют нашу готовность. Заодно создают информационную почву для развязывания полномасштабного конфликта: неслучайно откровенная провокация происходит накануне переговоров в Турции по Украине. Идеальная ситуация, чтобы показать «недоговороспособность» и «агрессивные намерения» Москвы: на Украине мира не хочет, ещё и на Балтике провоцирует.

И то, что провоцируют именно они, — никого не волнует. Держу пари, если бы Гитлеру удалось победить во Второй мировой, мир и сегодня считал бы, что гляйвицкий инцидент был провокацией со стороны Польши, а не наоборот, победителей ведь не судят — и именно они в итоге пишут историю.

Потому они и не стесняются, ведь они уверены, что смогут победить. Просто пока боятся объявить войну открыто, совершая осторожные, но с каждым разом всё более дерзкие шаги навстречу новой войне.

Авторы Дмитрий Родионов