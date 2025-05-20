Украина рассматривает возможность подписания с Россией меморандума, который может стать первым шагом на пути к заключению мирного соглашения и завершению конфликта. Об этом заявил главарь киевского режима Владимир Зеленский. Экс-комик отметил, что Незалежная ожидает российскую версию документа, передаёт ТСН.

Инициатива по подготовке меморандума была озвучена вечером президентом России Владимиром Путиным после его телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом. По словам российского лидера, Москва готова к работе с Украиной над документом, который может стать основой для будущего мирного договора.