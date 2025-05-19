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19 мая, 18:24

«С удовольствием отвечу»: Трамп заявил Путину, что он может звонить ему в любое время

Ушаков: Трамп сказал Путину, что он может звонить ему в любое время

Обложка © ТАСС / Credit Image / Pete Marovich / CNP via ZUMA Wire

Обложка © ТАСС / Credit Image / Pete Marovich / CNP via ZUMA Wire

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп условились созваниваться по мере возникновения необходимости. Об этом журналистам рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, комментируя итоги телефонного разговора между главами двух стран.

«В русле откровенного и дружеского обмена мнениями президенты договорились, что будут созваниваться по мере необходимости. Трамп сказал: «Владимир, ты можешь в любой момент поднять трубку, и я с удовольствием отвечу, с удовольствием с тобой переговорю». Эта концовка тоже характеризует характер разговора», — отметил представитель Кремля в разговоре с журналистами.

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Ранее сообщалось, что телефонный разговор Путина с президентом США состоялся из образовательного центра «Сириус», где российский лидер находился с визитом. Диалог лидеров уже завершился, он длился более двух часов. Life.ru публиковал полное заявление Путина по итогам беседы. После разговора с Путиным Трамп, в свою очередь, анонсировал немедленные переговоры между РФ и Киевом о прекращении огня.

Наталья Демьянова
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