«С удовольствием отвечу»: Трамп заявил Путину, что он может звонить ему в любое время

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп условились созваниваться по мере возникновения необходимости. Об этом журналистам рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, комментируя итоги телефонного разговора между главами двух стран.

«В русле откровенного и дружеского обмена мнениями президенты договорились, что будут созваниваться по мере необходимости. Трамп сказал: «Владимир, ты можешь в любой момент поднять трубку, и я с удовольствием отвечу, с удовольствием с тобой переговорю». Эта концовка тоже характеризует характер разговора», — отметил представитель Кремля в разговоре с журналистами.