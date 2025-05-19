Зеленский: Украина не выведет войска из новых регионов РФ и сохранит курс в НАТО
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News
Главарь киевского режима Владимир Зеленский прокомментировал итоги телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Экс-комик отметил, что Киев не планирует выводить войска из новых регионов России и отказываться от курса в НАТО. Об этом он заявил на брифинге, который транслировался его офисом.
«Я попросил его (Трампа. — Прим. Life.ru) не принимать никаких вещей об Украине без Украины», — сказал Зеленский.
Кроме того, главарь киевского режима не собирается выполнять требования Москвы о смене политического курса Киева. Украина, по его словам, продолжит движение в сторону членства в НАТО. Нейтральный статус, на котором настаивает Россия, не рассматривается Незалежной.
Напомним, что ранее Путин провёл телефонный разговор с Дональдом Трампом. Диалог уже завершился, он длился два часа. Life.ru опубликовал полное заявление президента России по итогу беседы. Российский лидер назвал разговор «содержательным, откровенным и весьма полезным». После разговора с Путиным Трамп, в свою очередь, анонсировал немедленные переговоры между РФ и Киевом о прекращении огня.