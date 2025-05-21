Не хватает профессионалов: Украина может сменить делегатов переговорной группы

Украина намерена пересмотреть состав делегации, занимающейся подготовкой меморандума о возможном мирном урегулировании. По информации источника ТАСС, приближенного к переговорному процессу, нынешней команде не хватает профессиональных политиков. Собеседник отметил, что в обновлённый состав могут войти люди из окружения руководителя Офиса президента Андрея Ермака, представители силовых ведомств, а также кандидаты, рекомендованные странами Запада.

Источник агентства также обратил внимание на то, что основной проблемой нынешнего переговорного состава является отсутствие в нём опытных политических деятелей.

«Теперь возникнет вопрос, чьи ставленники войдут в неё для контроля над процессом. На это претендуют Андрей Ермак, силовые ведомства, а также западные партнёры», — заявил источник.

В числе возможных претендентов называются бывший министр обороны Алексей Резников, которому Ермак полностью доверяет; глава комитета по международным делам Верховной Рады Александр Мережко; а также представители Главного управления разведки Минобороны Украины, обладающие опытом в сфере политико-правовых вопросов. Кроме того, как отметил источник, среди кандидатов рассматривается руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, однако его назначение может не поддержать Ермак. По данным собеседника, европейские институты также могут настаивать на присутствии своих представителей для надзора за ходом процесса.