Киев готов к новому раунду переговоров с Москвой. Об этом в своих соцсетях сообщил главарь киевского режима Владимир Зеленский, уточнив, что обсуждает детали с союзниками после разговора с представителем Соединённых Штатов.

Экс-комик подчеркнул, что Украина обсуждает с партнёрами формат и условия будущих встреч с российской стороной. Он выразил благодарность всем, кто оказывает поддержку Незалежной в этом процессе. Зеленский отметил, что Вашингтон должен стать участником мирного процесса, поскольку, по его мнению, в России опасаются США.