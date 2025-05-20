«Попытка провалилась»: В США рассказали о главном просчёте Зеленского
WSJ: У Зеленского не получилось переманить Трампа на свою сторону
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Владимиру Зеленскому не удалось переманить президента США Дональда Трампа на свою сторону, несмотря на то, что глава киевского режима согласился почти на все условия, предлагаемые американским лидером. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
«Попытка Зеленского переманить Трампа на свою сторону провалилась», — указано в статье.
Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский пришёл в ярость после разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Контакты американской и российской стороны идут вразрез с планами главаря киевского режима и европейцев, поэтому и вызывают у них недовольство.