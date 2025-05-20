«Попытка провалилась»: В США рассказали о главном просчёте Зеленского

Владимиру Зеленскому не удалось переманить президента США Дональда Трампа на свою сторону, несмотря на то, что глава киевского режима согласился почти на все условия, предлагаемые американским лидером. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Попытка Зеленского переманить Трампа на свою сторону провалилась», — указано в статье.