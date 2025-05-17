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17 мая, 09:07

Песков: Россия не изменит состав делегации на переговорах с Украиной

Делегация РФ. Обложка © Telegram / МИД России

Делегация РФ. Обложка © Telegram / МИД России

Россия не станет менять состав своей делегации на переговорах с Украиной, работа будет продолжена, и на повестке сейчас стоят совсем другие вопросы. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В настоящий момент об этом речи не идёт, собственно, работа только началась, она будет продолжаться», — подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос.

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Напомним, 16 мая прошли переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле. В состав делегации России входят её глава, помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Этот список был утверждён лично президентом РФ Владимиром Путиным. Украинскую делегацию возглавляет глава Минобороны Рустем Умеров. Переговорщики потребовали встречи российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Кремле допустили такую встречу, но только при достижении определённых договорённостей в ходе дискуссий двух делегаций. По предварительным данным, второй раунд переговоров запланирован на июнь. Полный текст заявления России с результатами переговоров доступен на Life.ru.

Татьяна Миссуми
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