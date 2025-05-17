Владимиру Зеленскому не удалось торпедировать и саботировать переговорный процесс в Стамбуле, но предпринятые им шаги лишь усугубили его положение. Такое мнение высказал бывший депутат Рады и лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своей публикации на платформе «Смотрим.ру».

Медведчук подчеркнул, что попытки Зеленского сорвать диалог и возложить вину на Москву оказались безрезультатными. Украинский политик «бьётся, как рыба на суше», поскольку ситуация для него неуклонно ухудшается. Вся история стамбульских консультаций, по словам политика, свелась к череде метаний: от категорического неприятия до вынужденного согласия. Бывший нардеп уверен: изначально Зеленский отвергал саму идею переговоров, но лишь вмешательство США заставило его не только отправить делегацию, но и лично прибыть в Турцию.

Прибыв в Анкару, глава киевского режима попытался устроить демарш, заявив о якобы недостаточном уровне российской делегации. Зеленский надеялся, что эти его слова подхватит западная пресса, чтобы в Киев он вернулся уже в позиции триумфатора. Однако, как утверждает Медведчук, такой исход был нереалистичен с самого начала.