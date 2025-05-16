В Кремле оценили перспективы личной встречи Путина и Трампа
Песков: Путину и Трампу необходимо встретиться лично
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп должны встретиться лично, это абсолютно необходимо. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя перспективы диалога на высшем уровне.
«Такая встреча, безусловно, необходима», — считает представитель Кремля.
По его словам, чтобы организовать такую встречу, нужно провести множество экспертных переговоров, консультаций и прочих подготовительных мероприятий, тем более если речь идёт о таких видных политиках, как Путин и Трамп.
В этом вопросе с Песковым солидарен глава Госдепа Марко Рубио, который тоже считает, что лишь встреча Путина и Трампа может положить конец конфликту на Украине. При этом в Белом доме говорят, что американский лидер встретится с российским президентом уже совсем скоро.