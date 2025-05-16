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16 мая, 10:07

В Кремле оценили перспективы личной встречи Путина и Трампа

Песков: Путину и Трампу необходимо встретиться лично

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп должны встретиться лично, это абсолютно необходимо. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя перспективы диалога на высшем уровне.

«Такая встреча, безусловно, необходима», — считает представитель Кремля.

По его словам, чтобы организовать такую встречу, нужно провести множество экспертных переговоров, консультаций и прочих подготовительных мероприятий, тем более если речь идёт о таких видных политиках, как Путин и Трамп.

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В этом вопросе с Песковым солидарен глава Госдепа Марко Рубио, который тоже считает, что лишь встреча Путина и Трампа может положить конец конфликту на Украине. При этом в Белом доме говорят, что американский лидер встретится с российским президентом уже совсем скоро.

Александр Юнашев
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