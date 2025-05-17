На Западе рассказали, как Киев потерял сон из-за возможной встречи Путина с Трампом

Украинские власти не могут спать из-за возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как сообщает корреспондент The Telegraph Адриен Бломфилд, в Киеве опасаются, что такие переговоры без участия украинской стороны могут привести к соглашению, которое будет представлено Украине как свершившийся факт.

Особую тревогу вызывает вероятность того, что Трамп может пойти на уступки, которые не будут учитывать интересы Украины. Журналист отмечает, что на подобной встрече Путин получил бы возможность напрямую влиять на американского лидера без посредников, способных отстаивать позицию Киева.