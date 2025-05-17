На Западе рассказали, как Киев потерял сон из-за возможной встречи Путина с Трампом
Telegraph: Украинские чиновники не спят из-за возможной встречи Путина с Трампом
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky
Украинские власти не могут спать из-за возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как сообщает корреспондент The Telegraph Адриен Бломфилд, в Киеве опасаются, что такие переговоры без участия украинской стороны могут привести к соглашению, которое будет представлено Украине как свершившийся факт.
Особую тревогу вызывает вероятность того, что Трамп может пойти на уступки, которые не будут учитывать интересы Украины. Журналист отмечает, что на подобной встрече Путин получил бы возможность напрямую влиять на американского лидера без посредников, способных отстаивать позицию Киева.
Ранее Трамп заявил о необходимости личной встречи с российским президентом и выразил уверенность в её успешной организации. Республиканец подчеркнул хорошие отношения с лидером РФ.