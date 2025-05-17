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16 мая, 23:27

Трамп выразил уверенность, что его встреча с Путиным будет успешно организована

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Life.ru / Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Life.ru / Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности организации переговоров с российским лидером Владимиром Путиным для урегулирования украинского кризиса. В интервью Fox News, записанном во время его визита в Абу-Даби, американский лидер подчеркнул необходимость личной встречи, которую, по его мнению, стороны смогут организовать.

«У нас хорошие отношения с Путиным. Я думаю, у нас получится сделка. Мы должны встретиться, и, скорее всего, запланируем это», — сказал Трамп.

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Трамп также прокомментировал свои предыдущие контакты с Владимиром Зеленским, отметив их сложный характер. Он сказал, что не одобрял манеру поведения Зеленского, который, по его словам, усложнял процесс переговоров.

«Я всё время говорил, что у него нет карт на руках, и у него по-настоящему нет карт на руках», — сказал республиканец.

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Ранее сообщалось, что власти США отказались от прежней политики «войны на истощение» против РФ, признав её неэффективной. Администрация Трампа перешла к активным дипломатическим усилиям по достижению мирного урегулирования.

Артём Гапоненко
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