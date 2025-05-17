Трамп выразил уверенность, что его встреча с Путиным будет успешно организована

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности организации переговоров с российским лидером Владимиром Путиным для урегулирования украинского кризиса. В интервью Fox News, записанном во время его визита в Абу-Даби, американский лидер подчеркнул необходимость личной встречи, которую, по его мнению, стороны смогут организовать.

«У нас хорошие отношения с Путиным. Я думаю, у нас получится сделка. Мы должны встретиться, и, скорее всего, запланируем это», — сказал Трамп.

Трамп также прокомментировал свои предыдущие контакты с Владимиром Зеленским, отметив их сложный характер. Он сказал, что не одобрял манеру поведения Зеленского, который, по его словам, усложнял процесс переговоров.

«Я всё время говорил, что у него нет карт на руках, и у него по-настоящему нет карт на руках», — сказал республиканец.