Администрация США пересматривает подход к урегулированию украинского конфликта, отказываясь от прежней стратегии «войны на истощение» в пользу дипломатических решений. Как заявила заместитель спецпосланника президента Морган Ортэгус в эфире Fox News, нынешняя команда Белого дома во главе с Дональдом Трампом признаёт неэффективность прежнего курса и активно работает над организацией мирных переговоров.

«Послушайте, никто не окажется в выигрыше, если эта война будет продолжаться. Предыдущая администрация пыталась играть в игру ведения войны на истощение с россиянами. Никто в истории в это не выигрывал», — заявила она.

Дипломат особо подчеркнула контраст между текущей позицией администрации, изначально выступавшей за мирное решение, и подходом предыдущего руководства США. В Вашингтоне убеждены, что акцент на дипломатию создаёт реальные предпосылки для прекращения боевых действий, чего не удавалось достичь в течение последних трёх лет.