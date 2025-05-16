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16 мая, 20:13

Госдеп: Стратегия истощения России полностью провалилась, Трамп стремится к миру

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Leyden

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Leyden

Администрация США пересматривает подход к урегулированию украинского конфликта, отказываясь от прежней стратегии «войны на истощение» в пользу дипломатических решений. Как заявила заместитель спецпосланника президента Морган Ортэгус в эфире Fox News, нынешняя команда Белого дома во главе с Дональдом Трампом признаёт неэффективность прежнего курса и активно работает над организацией мирных переговоров.

«Послушайте, никто не окажется в выигрыше, если эта война будет продолжаться. Предыдущая администрация пыталась играть в игру ведения войны на истощение с россиянами. Никто в истории в это не выигрывал», — заявила она.

Дипломат особо подчеркнула контраст между текущей позицией администрации, изначально выступавшей за мирное решение, и подходом предыдущего руководства США. В Вашингтоне убеждены, что акцент на дипломатию создаёт реальные предпосылки для прекращения боевых действий, чего не удавалось достичь в течение последних трёх лет.

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Ранее глава США Дональд Трамп сообщил представителям СМИ о возможности предстоящего телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным. Целью их общения станет обсуждение путей разрешения конфликта на Украине.

Артём Гапоненко
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