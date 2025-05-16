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16 мая, 20:30

В Турции заявили, что переговоры России и Украины прошли успешнее, чем ожидалось

CNN: Переговоры России и Украины в Стамбуле прошли лучше, чем ожидалось

Переговоры в Стамбуле. Обложка © Telegram / МИД России

Переговоры в Стамбуле. Обложка © Telegram / МИД России

Состоявшиеся 16 мая переговоры между российскими и украинскими делегациями оказались более «положительными, чем ожидалось». Об этом сообщает CNN со ссылкой на анонимного турецкого чиновника.

Источник отметил, что стороны воздержались от взаимных обвинений, что создало конструктивную атмосферу для диалога.

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Переговоры, первоначально запланированные на 15 мая, начались с опоздания на сутки из-за неявки украинской стороны. Встреча продолжительностью около двух часов принесла конкретный результат — достигнута договорённость о крупнейшем с начала конфликта обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Полное заявление российской делегации по итогам переговоров можно посмотреть на Life.ru.

Артём Гапоненко
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