Мединский назвал важную задачу, стоявшую перед делегацией РФ в Стамбуле

Одной из важнейших задач, стоявшей перед российскими переговорщиками в Стамбуле, было напоминание Украине о договорённостях, достигнутых в Гомеле в конце февраля 2022 года. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил лидер делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский.

Также он высказался на тему требований Киева о перемирии. Мединский сказал, что в исторических реалиях война и переговоры всегда были процессами, идущими одновременно.