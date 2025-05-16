Мединский назвал важную задачу, стоявшую перед делегацией РФ в Стамбуле
Мединский: Важно было напомнить Украине о договорённостях 2022 года в Гомеле
Переговоры в Стамбуле. Обложка © МИД России
Одной из важнейших задач, стоявшей перед российскими переговорщиками в Стамбуле, было напоминание Украине о договорённостях, достигнутых в Гомеле в конце февраля 2022 года. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил лидер делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский.
Также он высказался на тему требований Киева о перемирии. Мединский сказал, что в исторических реалиях война и переговоры всегда были процессами, идущими одновременно.
«Те, кто говорит, что сначала перемирие, потом переговоры, не знают истории — война и переговоры всегда идут одновременно», — подчеркнул глава делегации России.
Напомним, переговоры России и Украины, которые должны были пройти ещё вчера, состоялись сегодня в Стамбуле. Встреча продлилась немногим менее двух часов. Владимир Мединский позже сообщил, что российские делегаты довольны итогами. Life.ru публиковал его полное заявление.