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16 мая, 15:19

Мединский рассказал о настроении у делегатов РФ после переговоров в Стамбуле

Мединский: Настроение у делегации РФ после переговоров в Стамбуле хорошее

Обложка © ТАСС / Рамиль Ситдиков

Обложка © ТАСС / Рамиль Ситдиков

Настроение делегации РФ после переговоров с Украиной в Стамбуле хорошее, заявил РИА «Новости» глава российской переговорной группы Владимир Мединский.

«Хорошее», — коротко сказал он и улыбнулся.

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Напомним, переговоры между делегациями России и Украины должны были состояться ещё вчера, но украинская сторона в Стамбул не приехала. Диалог всё же начался сегодня, 16 мая. Встреча делегаций из Москвы и Киева продолжалась около 2 часов. Полное заявление России с итогами переговоров смотрите на Life.ru.

Александра Вишнякова
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