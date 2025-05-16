Мединский рассказал о настроении у делегатов РФ после переговоров в Стамбуле
Мединский: Настроение у делегации РФ после переговоров в Стамбуле хорошее
Обложка © ТАСС / Рамиль Ситдиков
Настроение делегации РФ после переговоров с Украиной в Стамбуле хорошее, заявил РИА «Новости» глава российской переговорной группы Владимир Мединский.
«Хорошее», — коротко сказал он и улыбнулся.
Напомним, переговоры между делегациями России и Украины должны были состояться ещё вчера, но украинская сторона в Стамбул не приехала. Диалог всё же начался сегодня, 16 мая. Встреча делегаций из Москвы и Киева продолжалась около 2 часов. Полное заявление России с итогами переговоров смотрите на Life.ru.