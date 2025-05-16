«С нестандартной ноткой»: Флорист раскрыл значение цветочного оформления переговоров в Стамбуле

Цветочное оформление, выбранное турецкой стороной для переговоров России и Украины в Стамбуле, было сделано с целью создать деловую и надёжную атмосферу с некоторой экзотической ноткой. Об этом Life.ru рассказал флорист Александр Поляшов, отметивший, что сочетание красного и белого должно было настроить стороны на чёткий диалог с определённым праздничным духом.

Бело-красная гамма в цветочных композициях очень классическая, очень стабильная. Это гамма, которую любит вообще весь народ, без разницы. Но радует то, что кроме классических цветов есть какие-то экзотические цветы в виде антуриумов, в виде более мелких цветочков таких. Александр Поляшов Флорист

Эксперт предположил, что хозяева дворца в Стамбуле хотели создать обстановку в классическом и проверенном тоне, с вкраплением нестандартных решений. Сочетание красного и белого на политических мероприятиях должно напоминать об официальности события. Белый цвет во флористике считается деловым и придающим чёткость, а красный в разных странах воспринимается по-разному, но в большинстве случаев настраивает на своего рода праздничный лад.