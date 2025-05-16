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16 мая, 13:43

«С нестандартной ноткой»: Флорист раскрыл значение цветочного оформления переговоров в Стамбуле

Флорист Поляшов: Цветочное оформление в Стамбуле было деловым и экзотическим

Оформление комнаты для переговоров России и Украины в Стамбуле. Обложка © МИД РФ

Оформление комнаты для переговоров России и Украины в Стамбуле. Обложка © МИД РФ

Цветочное оформление, выбранное турецкой стороной для переговоров России и Украины в Стамбуле, было сделано с целью создать деловую и надёжную атмосферу с некоторой экзотической ноткой. Об этом Life.ru рассказал флорист Александр Поляшов, отметивший, что сочетание красного и белого должно было настроить стороны на чёткий диалог с определённым праздничным духом.

Бело-красная гамма в цветочных композициях очень классическая, очень стабильная. Это гамма, которую любит вообще весь народ, без разницы. Но радует то, что кроме классических цветов есть какие-то экзотические цветы в виде антуриумов, в виде более мелких цветочков таких.

Александр Поляшов

Флорист

Бело-красная гамма в цветочных композициях очень классическая, очень стабильная. Это гамма, которую любит вообще весь народ, без разницы. Но радует то, что кроме классических цветов есть какие-то экзотические цветы в виде антуриумов, в виде более мелких цветочков таких.
Бело-красная гамма в цветочных композициях очень классическая, очень стабильная. Это гамма, которую любит вообще весь народ, без разницы. Но радует то, что кроме классических цветов есть какие-то экзотические цветы в виде антуриумов, в виде более мелких цветочков таких.

Эксперт предположил, что хозяева дворца в Стамбуле хотели создать обстановку в классическом и проверенном тоне, с вкраплением нестандартных решений. Сочетание красного и белого на политических мероприятиях должно напоминать об официальности события. Белый цвет во флористике считается деловым и придающим чёткость, а красный в разных странах воспринимается по-разному, но в большинстве случаев настраивает на своего рода праздничный лад.

«В Турции флористика не так сильно развита, как у нас, например. И поэтому я бы сказал, что не очень проработано всё, подобрано всё. Можно было как-то более поинтереснее сделать. Но достаточно всё классически, чётко», — резюмировал он.

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Напомним, сегодня в Стамбуле стартовали переговоры России и Украины, которые изначально были назначены на 15 мая. Российскую делегацию представляют 11 человек, от Незалежной участвуют 12. Переговорщиков РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский, а украинскую команду — министр обороны Рустем Умеров. Переговоры продлились чуть менее двух часов, но не исключено, что сегодня состоится ещё один раунд.

Юрий Лысенко
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