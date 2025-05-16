«Группа для капитуляции»: Экс-депутат Рады оценил состав украинской делегации

Украинская делегация на переговорах в Стамбуле больше похожа на «группу для капитуляции», чем на состав переговорщиков, поскольку её костяк составляют военные, а не дипломаты. Об этом в беседе с Life.ru заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царёв.

Царёв полагает, что результатов от этой встречи не будет. Точнее, сама встреча в Стамбуле уже является результатом. При этом президент США Дональд Трамп может уже записать в свой актив подписанную сделку по ресурсам с Украиной и проведённые прямые переговоры между Москвой и Киевом. Это безусловный плюс, отметил бывший парламентарий.

Трамп, по словам экс-нардепа, всегда может заявлять, что войну начал не он и она вообще бы не началась, если бы он был президентом. Также в его арсенале тезисы о том, что глупо было не разговаривать с Россией, а ему за такой короткий промежуток времени удалось посадить Москву и Киев за один стол переговоров. Это большой шаг вперёд, добавил собеседник Life.ru.

Что касается нашего состава переговорной группы, то он, очевидно, формировался для того, чтобы подчеркнуть наследие, подчеркнуть то, что это вторые переговоры в Стамбуле, и сделать более весомой мысль о том, что начинать надо не с чистого листа переговоров, а брать за основу Стамбульские соглашения с учётом ситуации на земле. Олег Царёв Бывший депутат Рады

Что касается украинской стороны, то там в основном военные. По словам Царёва, выделить можно Александра Поклада, известного под кличкой Душитель. Он входит в руководство СБУ, занимался устранением героев, проведением терактов на территории России. Это террорист, которого надо судить, подчеркнул экс-нардеп.

«И вообще состав этой переговорной группы украинской больше похож на группу для подписания капитуляции. В подписании капитуляции участвуют военные, а не политики», — заключил политик.

Ранее СМИ рассказывали, что украинская делегация хочет на встрече с российскими представителями обсудить возможную встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Также команда Украины намерена поговорить о прекращении огня.