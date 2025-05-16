Life.ru публикует полное заявление Мединского по итогам переговоров в Стамбуле

Россия и Украина на переговорах в Стамбуле договорились о крупнейшем обмене пленными за всё время конфликта — 1000 на 1000, — а также РФ приняла украинский запрос о подготовке встречи на уровне глав государств. Кроме того, стороны условились обменяться видениями потенциального соглашения о прекращении огня. Life.ru публикует полное заявление возглавлявшего российскую делегацию помощника президента Владимира Мединского.