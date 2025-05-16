Life.ru публикует полное заявление Мединского по итогам переговоров в Стамбуле
Россия и Украина на переговорах в Стамбуле договорились о крупнейшем обмене пленными за всё время конфликта — 1000 на 1000, — а также РФ приняла украинский запрос о подготовке встречи на уровне глав государств. Кроме того, стороны условились обменяться видениями потенциального соглашения о прекращении огня. Life.ru публикует полное заявление возглавлявшего российскую делегацию помощника президента Владимира Мединского.
Заявление Владимира Мединского по итогам переговоров. Видео © Life.ru
«Прямые переговоры России и Украины завершились, в целом мы удовлетворены. О чём договорились:
1. В ближайшие дни произойдет масштабный обмен пленными в формате 1000 на 1000.
2. Украинская сторона запросила прямые переговоры на уровне глав государств. Россия приняла запрос.
3. Каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня. После этого мы продолжим наши переговоры».
Напомним, изначально назначенные на 15 мая переговоры России и Украины состоялись сегодня в Стамбуле. От российской стороны присутствовали 11 человек, от украинской — 12. Делегацию РФ возглавлял Владимир Мединский, лидером украинских переговорщиков назначили министра обороны Рустема Умерова. Переговоры продлились чуть менее двух часов.
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