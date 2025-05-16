Россия пошутила на переговорах, что освобождённых регионов скоро будет не 5, а 8

Российская переговорная делегация впервые прокомментировала слухи, возникшие с украинской стороны, которые коснулись вывода войск ВСУ из четырёх освобождённых регионов. Представители РФ рассказали корреспонденту RT Константину Придыбайло, что же на самом деле они ответили киевским коллегам во время встречи.

Напомним, что после окончания переговоров в Стамбуле появилась информация, что представители РФ потребовали от Украины вывести войска из четырёх регионов. При этом в ответ Москва получила отказ и заявила, что «в следующий раз областей будет уже пять». Данные слухи начали массово распространять различные украинские издания.