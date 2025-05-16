Глава МИД Турции сообщил о принципиальном соглашении России и Украины в Стамбуле
Глава МИД Турции Фидан: Россия и Украина договорились о новом раунде переговоров
Переговоры России и Украины. Фото © МИД России
Делегации России и Украины достигли принципиальной договорённости о проведении нового раунда переговоров. Такое решение было принято во время встречи представителей Москвы и Киева в Стамбуле, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
«Сегодня важный день для достижения мира. Благодаря интенсивным дипломатическим усилиям делегации России и Украины провели при посредничестве Турции встречу в Стамбуле… стороны достигли принципиального соглашения о новой встрече», — сообщил Фидан.
Он подтвердил достижение договорённости об обмене пленными по формуле «1000 на 1000», а также о внесении предложений по прекращению огня. Глава заявил, что Турция продолжит прилагать все возможные усилия, чтобы обеспечить устойчивый мир между РФ и Украиной. Также Анкара верит, что при конструктивном подходе сторон переговоры могут способствовать достижению мира.
Сегодня, 16 мая, в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Во главе российской делегации из 11 человек стоял Владимир Мединский, а украинскую делегацию, состоящую из 12 участников, возглавлял министр обороны Рустем Умеров. Владимир Мединский подчеркнул, что Россия в целом удовлетворена итогами переговоров, а полный текст его выступления доступен на Life.ru.