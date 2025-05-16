Глава МИД Турции сообщил о принципиальном соглашении России и Украины в Стамбуле

Делегации России и Украины достигли принципиальной договорённости о проведении нового раунда переговоров. Такое решение было принято во время встречи представителей Москвы и Киева в Стамбуле, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

«Сегодня важный день для достижения мира. Благодаря интенсивным дипломатическим усилиям делегации России и Украины провели при посредничестве Турции встречу в Стамбуле… стороны достигли принципиального соглашения о новой встрече», — сообщил Фидан.

Он подтвердил достижение договорённости об обмене пленными по формуле «1000 на 1000», а также о внесении предложений по прекращению огня. Глава заявил, что Турция продолжит прилагать все возможные усилия, чтобы обеспечить устойчивый мир между РФ и Украиной. Также Анкара верит, что при конструктивном подходе сторон переговоры могут способствовать достижению мира.