Россия и Украина в новом раунде переговоров сравнят два своих мирных плана в деталях

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам переговоров с украинской стороной в Стамбуле заявил, что стороны условились представить своё видение будущего прекращения огня и при необходимости встретятся ещё раз. Когда конкретно это произойдёт — неизвестно.

«Каждая сторона представит своё видение возможного будущего прекращения огня, пропишет в деталях», — заявил Мединский на брифинге после переговоров.