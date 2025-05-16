Россия и Украина в новом раунде переговоров сравнят два своих мирных плана в деталях
Мединский: Россия и Украина в Стамбуле условились представить своё видение мира
Владимир Мединский. Обложка © kremlin.ru
Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам переговоров с украинской стороной в Стамбуле заявил, что стороны условились представить своё видение будущего прекращения огня и при необходимости встретятся ещё раз. Когда конкретно это произойдёт — неизвестно.
«Каждая сторона представит своё видение возможного будущего прекращения огня, пропишет в деталях», — заявил Мединский на брифинге после переговоров.
Он также отметил, что в дальнейшем возможны повторные переговоры российской и украиной сторон. Уже на них представили двух стран будут беседовать, опираясь на конкретные условия мира.
Сегодня в Стамбуле прошли российско-украинские переговоры, которые были перенесены с 15 мая. Российскую делегацию, состоящую из 11 человек, возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Украинскую сторону, представленную 12 участниками, возглавлял министр обороны Рустем Умеров. Первый раунд переговоров длился чуть менее двух часов, не исключается возможность проведения ещё одного раунда сегодня. После встречи Умеров анонсировал крупнейший за время СВО обмен военнопленными.