Мединский: Киев запросил прямые переговоры между Путиным и Зеленским

Глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров с украинской стороной в Стамбуле заявил, что Киев запросил прямые переговоры между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

«Украинская сторона запросила переговоры между руководителями государств. Мы приняли к сведению», — отметил он.

О том, что на переговорах в Стамбуле обсуждалась перспектива встречи Путина и Зеленского, ранее заявил глава Минобороны Украины Рустем Умеров.