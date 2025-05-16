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Регион
16 мая, 13:39
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Мединский: Киев запросил прямые переговоры между Путиным и Зеленским

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров с украинской стороной в Стамбуле заявил, что Киев запросил прямые переговоры между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

«Украинская сторона запросила переговоры между руководителями государств. Мы приняли к сведению», — отметил он.

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Украинская делегация привела переводчика на переговоры в Стамбуле и оставила не у дел

О том, что на переговорах в Стамбуле обсуждалась перспектива встречи Путина и Зеленского, ранее заявил глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

Напомним, переговоры между делегациями России и Украины должны были состояться ещё вчера, но украинская сторона в Стамбул не приехала. Диалог всё же начался сегодня, 16 мая. Встреча делегаций из Москвы и Киева продолжалась около 2 часов.

Александра Вишнякова
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