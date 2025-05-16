«Работаем дальше»: Глава делегации Украины Умеров вышел на связь с новым заявлением

Глава делегации Украины на прошедших переговорах с Россией в Стамбуле Рустем Умеров сделал новое заявление. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Он отметил, что стороны договорились об обмене пленными 1000 на 1000, а также обсудили тему прекращения огня. Также Умеров фактически подтвердил информации главы делегации России Владимира Мединского и властей о втором раунде переговоров.