«Работаем дальше»: Глава делегации Украины Умеров вышел на связь с новым заявлением
Глава делегации Украины в Стамбуле Умеров подтвердил второй раунд переговоров
Умеров в центре украинской делегации. Фото © «Страна»
Глава делегации Украины на прошедших переговорах с Россией в Стамбуле Рустем Умеров сделал новое заявление. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Он отметил, что стороны договорились об обмене пленными 1000 на 1000, а также обсудили тему прекращения огня. Также Умеров фактически подтвердил информации главы делегации России Владимира Мединского и властей о втором раунде переговоров.
«Работаем дальше», — сказал Умеров.
Напомним, сегодня, 16 мая, в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной, запланированные изначально на 15 мая. Российскую делегацию, состоящую из 11 человек, возглавлял Владимир Мединский. Украинскую сторону, представленную 12 участниками, возглавил министр обороны Рустем Умеров. Встреча длилась около двух часов. После её завершения стороны выступили с короткими заявлениями. Мединский отметил, что Россия в целом удовлетворена результатами переговоров. Life.ru публиковал его полную речь.