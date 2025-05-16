Стало известно, когда российская делегация покинет Стамбул
Российская делегация намерена вылететь из Стамбула в Москву уже 16 мая
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Российская делегация планирует вернуться в Москву в ближайшее время. Представители РФ намерены прилететь в столицу уже сегодня, 16 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Ожидается, что делегация РФ отправится в Москву сегодня», — сказал собеседник агентства.
Сегодня в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной, запланированные изначально на 15 мая. Российскую делегацию, состоящую из 11 человек, возглавлял Владимир Мединский. Украинскую сторону, представленную 12 участниками, возглавил министр обороны Рустем Умеров. Встреча длилась около двух часов.