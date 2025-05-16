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Регион
16 мая, 14:14

Стало известно, когда российская делегация покинет Стамбул

Российская делегация намерена вылететь из Стамбула в Москву уже 16 мая

Обложка © МИД России

Обложка © МИД России

Российская делегация планирует вернуться в Москву в ближайшее время. Представители РФ намерены прилететь в столицу уже сегодня, 16 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Ожидается, что делегация РФ отправится в Москву сегодня», — сказал собеседник агентства.

Life.ru публикует полное заявление Мединского по итогам переговоров в Стамбуле
Life.ru публикует полное заявление Мединского по итогам переговоров в Стамбуле

Сегодня в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной, запланированные изначально на 15 мая. Российскую делегацию, состоящую из 11 человек, возглавлял Владимир Мединский. Украинскую сторону, представленную 12 участниками, возглавил министр обороны Рустем Умеров. Встреча длилась около двух часов.

Наталья Афонина
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