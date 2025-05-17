Трамп заявил о возможности ужесточить санкции против России
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести санкции против России, если это потребуется. Однако он предпочел бы избежать этого шага. Такой комментарий Трамп сделал в интервью Fox News.
«Я прибегну к этому, если придётся. <…> Я бы предпочел не прибегать к этому», — отметил Трамп, обратив внимание, что сейчас время переговоров, которые проходят в Турции.
Ранее в эфире того же телеканала администрация США заявила о пересмотре подхода к решению украинского конфликта. Команда Белого дома отказалась от старой стратегии «войны на истощение» и теперь делает ставку на дипломатические решения. Заместитель спецпосланника президента Морган Ортэгус признала неэффективность предыдущего курса и подчеркнула активные усилия по организации мирных переговоров.