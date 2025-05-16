Трамп анонсировал новую волну торговых пошлин в ближайшие недели

В течение ближайшего месяца американские чиновники разошлют уведомления властям тех стран, которые не подписали соглашения с Вашингтоном. Речь идёт о контрактах, закрепляющих размеры таможенных пошлин при ввозе иностранных товаров в США, сообщил американский президент Дональд Трамп во время бизнес-встречи в Абу-Даби.

«У нас одновременно 150 стран хотят заключить сделку, но невозможно встретиться со всеми. Поэтому через пару недель, думаю, Скотт (Бессент, министр финансов США — прим. Life.ru) и Говард (Латник, министр торговли США — прим. Life.ru) начнут рассылать письма. Мы будем справедливы, но сообщим, сколько нужно будет платить за ведение бизнеса в США», — объяснил американский лидер.

Он напомнил, что США давали отсрочку по введению высоких пошлин сроком на три месяца, предполагая, что этого времени хватить на заключение соглашений. Однако темпы установления договорённостей с другими государствами очень медленные, добавил Трамп, а без соглашения будут применяться стандартные пошлины размером до 50%.