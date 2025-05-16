Трамп анонсировал новую волну торговых пошлин в ближайшие недели
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В течение ближайшего месяца американские чиновники разошлют уведомления властям тех стран, которые не подписали соглашения с Вашингтоном. Речь идёт о контрактах, закрепляющих размеры таможенных пошлин при ввозе иностранных товаров в США, сообщил американский президент Дональд Трамп во время бизнес-встречи в Абу-Даби.
«У нас одновременно 150 стран хотят заключить сделку, но невозможно встретиться со всеми. Поэтому через пару недель, думаю, Скотт (Бессент, министр финансов США — прим. Life.ru) и Говард (Латник, министр торговли США — прим. Life.ru) начнут рассылать письма. Мы будем справедливы, но сообщим, сколько нужно будет платить за ведение бизнеса в США», — объяснил американский лидер.
Он напомнил, что США давали отсрочку по введению высоких пошлин сроком на три месяца, предполагая, что этого времени хватить на заключение соглашений. Однако темпы установления договорённостей с другими государствами очень медленные, добавил Трамп, а без соглашения будут применяться стандартные пошлины размером до 50%.
Напомним, что США ввели пошлины в размере 20% для стран ЕС и 145% для Китая. Позже Трамп высказался, что Америке придётся снизить импортные пошлины на товары из КНР, иначе развитие мировых торговых отношений станет невозможным. Трамп также отложил введение высоких тарифов сроком на 90 дней. Отсрочка начала действовать 9 апреля.