Трамп заявил о вынужденном снижении пошлин США на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп высказался, что Америке придётся снизить импортные пошлины на товары из Китая. Он считает, что без этого развитие торговых отношений между странами станет невозможным. Об этом Трамп сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«В определённый момент я собираюсь их снизить, потому что иначе вы никогда не сможете вести с ними дела», — заявил он.

При этом Трамп отметил, что не планирует снижать пошлины для Китая только ради начала переговоров между Вашингтоном и Пекином. Президент также подчеркнул, что из-за действующих пошлин китайская экономика терпит серьёзные убытки.

«Китайцев убивают прямо сейчас. Их полностью уничтожают. Их фабрики закрываются. Уровень безработицы у них зашкаливает. Я не стремлюсь делать это с Китаем… их экономика находится в очень плохом состоянии», — добавил Трамп.