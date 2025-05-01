«Промашка вышла»: Медведев назвал ошибку Трампа в торговой войне с Китаем

Американский лидер Дональд Трамп просчитался, повысив таможенные пошлины против Китая. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своих соцсетях, подчёркивая, что Пекин обладает внушительным запасом ресурсов и развитым внутренним рынком. По его мнению, Поднебесная готова выдержать любое давление.

«У Китая, правда, есть свои огромные ресурсы и гигантский внутренний рынок, а потому его экономика, безусловно, выдержит любой прессинг. Здесь у Трампа промашка вышла», — написал Медведев в своём телеграм-канале.