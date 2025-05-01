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1 мая, 09:03

«Промашка вышла»: Медведев назвал ошибку Трампа в торговой войне с Китаем

Медведев: Трамп промахнулся, введя таможенные пошлины против Китая

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Американский лидер Дональд Трамп просчитался, повысив таможенные пошлины против Китая. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своих соцсетях, подчёркивая, что Пекин обладает внушительным запасом ресурсов и развитым внутренним рынком. По его мнению, Поднебесная готова выдержать любое давление.

«У Китая, правда, есть свои огромные ресурсы и гигантский внутренний рынок, а потому его экономика, безусловно, выдержит любой прессинг. Здесь у Трампа промашка вышла», — написал Медведев в своём телеграм-канале.

Медведев пошутил про карту будущего мира в цветах флага России
Медведев пошутил про карту будущего мира в цветах флага России

Ранее Медведев заявил, что президент США ослабил киевский режим, заставив его платить за американскую военную помощь ресурсами страны. По его словам, Украине придётся отдавать природные богатства за оружие, что ускорит развал страны.

Ольга Сливченко
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