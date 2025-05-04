Акт войны, угрожающий процветанию мира: Уоррен Баффетт раскритиковал пошлины Трампа
Баффетт назвал пошлины Трампа «большой ошибкой» для США
Уоррен Баффетт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photo Agency
Один из самых влиятельных бизнесменов мира генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт раскритиковал политику президента США Дональда Трампа по введению импортных пошлин.
На недавней встрече с инвесторами миллиардер назвал такие меры «актом войны» и «большой ошибкой», подчеркивая, что США должны стремиться к свободной торговле с другими странами. По словам Баффетта, процветание Америки напрямую зависит от благосостояния всего мира.
«Торговля не должна быть оружием», — цитирует его телеканал CNBS.
94-летний бизнесмен, известный как «Оракул из Омахи», добавил, что протекционизм может привести к негативным последствиям для Соединённых Штатов в долгосрочной перспективе.
«Я действительно думаю, что чем более процветающим станет остальной мир, тем более процветающими станем мы», — отметил миллиардер, призывая к открытому диалогу и сотрудничеству с другими странами.
Баффетт также подчеркнул важность понимания глобальных экономических процессов.
«У вас есть 7,5 милиарда человек, которые вас не очень любят, и 300 милионов, которые кричат о том, как хорошо они справились. Я не думаю, что это мудро», — заключил он.
Напомним, США ввели пошлины в размере 20% для стран ЕС и 145% – для Китая. По мнению зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, Трамп промахнулся, повысив таможенные пошлины для КНР. Китайские компании тем временем нашли способ обойти последствия торговой войны, начав переносить производства на территорию Штатов.