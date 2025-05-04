Акт войны, угрожающий процветанию мира: Уоррен Баффетт раскритиковал пошлины Трампа

Один из самых влиятельных бизнесменов мира генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт раскритиковал политику президента США Дональда Трампа по введению импортных пошлин.

На недавней встрече с инвесторами миллиардер назвал такие меры «актом войны» и «большой ошибкой», подчеркивая, что США должны стремиться к свободной торговле с другими странами. По словам Баффетта, процветание Америки напрямую зависит от благосостояния всего мира.

«Торговля не должна быть оружием», — цитирует его телеканал CNBS.

94-летний бизнесмен, известный как «Оракул из Омахи», добавил, что протекционизм может привести к негативным последствиям для Соединённых Штатов в долгосрочной перспективе.

«Я действительно думаю, что чем более процветающим станет остальной мир, тем более процветающими станем мы», — отметил миллиардер, призывая к открытому диалогу и сотрудничеству с другими странами.

Баффетт также подчеркнул важность понимания глобальных экономических процессов.

«У вас есть 7,5 милиарда человек, которые вас не очень любят, и 300 милионов, которые кричат о том, как хорошо они справились. Я не думаю, что это мудро», — заключил он.