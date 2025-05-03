Миллиардер Уоррен Баффетт покинет пост главы Berkshire Hathaway в 2025 году

Один из богатейших людей в мире Уоррен Баффетт сообщил, что до конца года покинет пост гендиректора холдинга Berkshire Hathaway. Его преемником станет вице-президент компании Грег Абель. Об этом сообщает The Washington Post.

«Я думаю, настало время, когда Грег должен стать генеральным директором компании в конце года», — сказал Баффет на ежегодном собрании Berkshire Hathaway в Омахе.

По словам Баффетта, окончательное решение через несколько месяцев примет совет из 11 директоров. Он уверен, что все поддержат кандидатуру Абеля. 94-летний Баффетт добавил, что продолжит следить за делами компании и надеется, что периодически сможет быть полезен.