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3 мая, 20:20

Миллиардер Уоррен Баффетт покинет пост главы Berkshire Hathaway в 2025 году

Уоррен Баффетт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Уоррен Баффетт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Один из богатейших людей в мире Уоррен Баффетт сообщил, что до конца года покинет пост гендиректора холдинга Berkshire Hathaway. Его преемником станет вице-президент компании Грег Абель. Об этом сообщает The Washington Post.

«Я думаю, настало время, когда Грег должен стать генеральным директором компании в конце года», — сказал Баффет на ежегодном собрании Berkshire Hathaway в Омахе.

По словам Баффетта, окончательное решение через несколько месяцев примет совет из 11 директоров. Он уверен, что все поддержат кандидатуру Абеля. 94-летний Баффетт добавил, что продолжит следить за делами компании и надеется, что периодически сможет быть полезен.

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Напомним, летом прошлого года Баффетт продал почти половину своих акций Apple. Тогда миллиардер заявил, что техногигант — хороший бизнес, но пора найти иной источник большей прибыли.

Лия Мурадьян
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