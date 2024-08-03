Один из богатейших людей мира Уоррен Баффетт избавляется от акций Apple
Уоррен Баффетт продал почти половину своих акций Apple
Уоррен Баффетт, занявший седьмое место среди богатейших людей мира, продал почти половину своих акций Apple. Финансовый холдинг Berkshire Hathaway американского миллиардера потерял около 49% от принадлежавшего структуре объёма. На данный момент у Баффетта остался пакет в $84,2 млрд, сообщает Wall Street Journal.
Продажу провели во втором квартале. Баффетт заявил, что Apple — хороший бизнес, но богач решил найти иной источник большей прибыли. На данный момент огромный объём денег отражает сложности с поиском достаточно выгодных инвестиций, которые сулили бы хороший доход.
"Мы бы с удовольствием потратили [накопления], но мы не будем их тратить, если не будем уверены, что наши действия сопряжены с очень небольшим риском и могут принести нам много денег", — пояснил миллиардер на ежегодном собрании акционеров Berkshire.
В тот день Баффетт похвалил и показатели Apple. Он сказал, что бизнес у корпорации лучше, чем у American Express и Coca-Cola. Возможно роль в продаже акций сыграло ожидание возможного повышения налоговых ставок, что вызвало желание зафиксировать прибыль.
Ранее Life.ru рассказал о том, что супруг Бакальчук при разводе не увидит 50% акций Wildberries. По словам адвоката, обычно в таких семьях заключается брачный договор и, если он есть, судьба имущества "предопределена".