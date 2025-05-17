Орбан: Договор по Украине возможен только после встречи Путина и Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что решить конфликт на Украине можно лишь после встречи президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Он уверен, что простых переговоров между РФ и Украиной недостаточно.

«Если вы надеетесь, что русские и украинцы придут к соглашению, то вы ошибаетесь. Этого не произойдёт. За последние три года это могло произойти в любой день, но так и не произошло. Я сам вёл с ними переговоры по отдельности и получил отказ», — отметил Орбан в интервью программе «Факты» телеканала TV2.

Орбан добавил, что Трамп должен снова пригласить Путина к переговорам. По его мнению, Европе также нужно восстановить диалог с Россией. Венгерский премьер отметил, что рано или поздно европейцам придётся поговорить с Путиным, вопрос только в том, когда это произойдёт — до встречи с Трампом или после. Он призвал Германию и Францию взять инициативу для прекращения конфликта.