Орбан призвал лидеров Европы возобновить переговоры с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул необходимость прямого диалога западных лидеров с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования украинского конфликта. Он отметил, что Европе предстоит сделать выбор — вести переговоры с Путиным до или после американцев.

«Это иллюзия, что мир будет достигнут в результате российско-украинских переговоров. Европейские лидеры рано или поздно должны будут вести переговоры с российским президентом», — написал он на странице венгерского правительства.

Венгерский премьер неоднократно предупреждал, что без активного вовлечения ЕС ключевые решения дальнейшего мироустройства могут приниматься исключительно Россией и США.