Орбан призвал лидеров Европы возобновить переговоры с Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул необходимость прямого диалога западных лидеров с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования украинского конфликта. Он отметил, что Европе предстоит сделать выбор — вести переговоры с Путиным до или после американцев.
«Это иллюзия, что мир будет достигнут в результате российско-украинских переговоров. Европейские лидеры рано или поздно должны будут вести переговоры с российским президентом», — написал он на странице венгерского правительства.
Венгерский премьер неоднократно предупреждал, что без активного вовлечения ЕС ключевые решения дальнейшего мироустройства могут приниматься исключительно Россией и США.
Ранее в Соединённых Штатах озвучили намерение изменить стратегию в отношении России, отказавшись от предыдущего подхода, основанного на «войне на истощение». Новая администрация Белого дома под руководством Дональда Трампа осознаёт неэффективность старых методов и активно стремится к организации дипломатических переговоров для достижения мира.