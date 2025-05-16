Политолог объяснил, почему план ЕС по торговой блокаде России обречён на провал

Торговая блокада России, которую, по сообщениям СМИ, рассматривает Евросоюз — невозможна. Об этом заявил в беседе с «Постньюс» политолог Василий Колташов.

Полное торговое эмбарго в отношении РФ лидеры ЕС намерены обсудить на заседании Европейского политического сообщества в Албании, в котором также примут участие Украина и Великобритания. Однако, по мнению политолога, это невозможно.

Эксперт отметил, что в данном вопросе у Европейского союза может возникнуть проблема на моменте принятия внутреннего решения, ведь не всем странам выгодно отказываться от торговли с Россией. К тому же некоторые участники ЕС, например, Венгрия, Сербия и Словакия, не поддерживают антироссийскую политику Евросоюза.

В то же время Колташов отмечает, что ЕС может попытаться нанести серьёзный удар по российской торговле путем перекрытия Балтики и выхода в Средиземное море. Также не исключён ввод полного запрета на покупку некоторых российских товаров, таких как газ, нефтепродукты и удобрения.