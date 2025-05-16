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Регион
16 мая, 08:33

ЕС может утвердить новые санкции против России уже во вторник

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Botond Horvath

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Botond Horvath

Евросоюз может одобрить новый, 17-й пакет санкций против России уже во вторник в Брюсселе, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Ранее послы стран ЕС согласовали содержание пакета, который западные СМИ охарактеризовали как «относительно мягкий».

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Напомним, что главной целью введённых рестрикций является нанесение удара по энергетическому экспорту. Новые ограничения затронули 189 танкеров под различными флагами, задействованных в транспортировке российской нефти.

Марина Фещенко
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