ЕС может утвердить новые санкции против России уже во вторник
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Евросоюз может одобрить новый, 17-й пакет санкций против России уже во вторник в Брюсселе, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
Ранее послы стран ЕС согласовали содержание пакета, который западные СМИ охарактеризовали как «относительно мягкий».
Напомним, что главной целью введённых рестрикций является нанесение удара по энергетическому экспорту. Новые ограничения затронули 189 танкеров под различными флагами, задействованных в транспортировке российской нефти.