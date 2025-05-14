В ЕС назвали цель нового пакета санкций против России

В рамках 17-го пакета санкций ЕС против России введены ограничения в отношении 189 танкеров, плавающих под разными флагами и используемых для транспортировки российской нефти. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

«Мы включили в чёрный список 189 танкеров, чтобы нанести удар по российскому энергетическому экспорту», — написала она.