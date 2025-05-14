В ЕС назвали цель нового пакета санкций против России
Фон дер Ляйен: В 17-й пакет санкций ЕС вошли рестрикции против 189 танкеров
Танкер. Обложка © «Шедеврум»/ Life.ru
В рамках 17-го пакета санкций ЕС против России введены ограничения в отношении 189 танкеров, плавающих под разными флагами и используемых для транспортировки российской нефти. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.
«Мы включили в чёрный список 189 танкеров, чтобы нанести удар по российскому энергетическому экспорту», — написала она.
В рамках данных рестрикций российским танкерам запрещён вход в порты ЕС, а европейский бизнес, в свою очередь, не имеет права проводить с ними какие-либо транзакции.
Напомним, ранее послы стран Евросоюза согласовали 17-й пакет санкций против России. Рестрикции должны вступить в силу после утверждения на заседании глав МИД стран Евросоюза 20 мая. Словакия и Венгрия решили поддержать новые ограничения, так как сочли их «относительно слабыми».