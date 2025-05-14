Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 10:35

В ЕС назвали цель нового пакета санкций против России

Фон дер Ляйен: В 17-й пакет санкций ЕС вошли рестрикции против 189 танкеров

Танкер. Обложка © «Шедеврум»/ Life.ru

Танкер. Обложка © «Шедеврум»/ Life.ru

В рамках 17-го пакета санкций ЕС против России введены ограничения в отношении 189 танкеров, плавающих под разными флагами и используемых для транспортировки российской нефти. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

«Мы включили в чёрный список 189 танкеров, чтобы нанести удар по российскому энергетическому экспорту», — написала она.

В рамках данных рестрикций российским танкерам запрещён вход в порты ЕС, а европейский бизнес, в свою очередь, не имеет права проводить с ними какие-либо транзакции.

Захарова одним словом ответила на заявление Каи Каллас о новых санкциях против России
Захарова одним словом ответила на заявление Каи Каллас о новых санкциях против России

Напомним, ранее послы стран Евросоюза согласовали 17-й пакет санкций против России. Рестрикции должны вступить в силу после утверждения на заседании глав МИД стран Евросоюза 20 мая. Словакия и Венгрия решили поддержать новые ограничения, так как сочли их «относительно слабыми».

Мария Любицкая
  • Новости
  • Санкции против России
  • Урсула фон дер Ляйен
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar