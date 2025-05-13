Захарова одним словом ответила на заявление Каи Каллас о новых санкциях против России

Ранее Каллас в беседе с журналистами в Копенгагене рассказала, что рассчитывает на утверждение нового пакета ограничений на следующей неделе на Совете ЕС по иностранным делам. Она также добавила, что Евросоюз уже готовится к обсуждению следующего, 18-го по счёту, пакета.