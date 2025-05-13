Захарова одним словом ответила на заявление Каи Каллас о новых санкциях против России
Захарова словом «пакетчица» отреагировала на слова Каллас о 17-м пакете санкций
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о готовящемся 17-м пакете санкций против России. Ответ Захаровой уместился в одно слово.
«Пакетчица», — написала она в своём телеграм-канале.
Ранее Каллас в беседе с журналистами в Копенгагене рассказала, что рассчитывает на утверждение нового пакета ограничений на следующей неделе на Совете ЕС по иностранным делам. Она также добавила, что Евросоюз уже готовится к обсуждению следующего, 18-го по счёту, пакета.