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13 мая, 19:25

Захарова одним словом ответила на заявление Каи Каллас о новых санкциях против России

Захарова словом «пакетчица» отреагировала на слова Каллас о 17-м пакете санкций

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о готовящемся 17-м пакете санкций против России. Ответ Захаровой уместился в одно слово.

«Пакетчица», — написала она в своём телеграм-канале.

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Ранее Каллас в беседе с журналистами в Копенгагене рассказала, что рассчитывает на утверждение нового пакета ограничений на следующей неделе на Совете ЕС по иностранным делам. Она также добавила, что Евросоюз уже готовится к обсуждению следующего, 18-го по счёту, пакета.

Тимур Хингеев
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