Захарова посоветовала Грибаускайте обсудить ядерные зонтики с Парижем
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила бывшему президенту Литвы Дале Грибаускайте обсудить вопрос ядерных зонтиков с Францией.
Так она отреагировала на заявление Грибаускайте, которая ранее выразила мнение, что российское ядерное оружие якобы никого не пугает.
«Пусть звонит в Елисейский дворец — там могут составить ей достойную компанию на тему ядерных зонтиков», — сказала Захарова РИА «Новости».
Ранее бывший президент Литвы призывала европейские государства не опасаться российского ядерного арсенала, утверждая, что современные научные и технические достижения позволяют создавать значительно более опасное оружие.