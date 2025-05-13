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13 мая, 11:35

Захарова посоветовала Грибаускайте обсудить ядерные зонтики с Парижем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Golden Brown

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Golden Brown

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила бывшему президенту Литвы Дале Грибаускайте обсудить вопрос ядерных зонтиков с Францией.

Так она отреагировала на заявление Грибаускайте, которая ранее выразила мнение, что российское ядерное оружие якобы никого не пугает.

«Пусть звонит в Елисейский дворец там могут составить ей достойную компанию на тему ядерных зонтиков», — сказала Захарова РИА «Новости».

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Ранее бывший президент Литвы призывала европейские государства не опасаться российского ядерного арсенала, утверждая, что современные научные и технические достижения позволяют создавать значительно более опасное оружие.

Марина Фещенко
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