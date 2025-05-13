Захарова посоветовала Грибаускайте обсудить ядерные зонтики с Парижем

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила бывшему президенту Литвы Дале Грибаускайте обсудить вопрос ядерных зонтиков с Францией.

Так она отреагировала на заявление Грибаускайте, которая ранее выразила мнение, что российское ядерное оружие якобы никого не пугает.

«Пусть звонит в Елисейский дворец — там могут составить ей достойную компанию на тему ядерных зонтиков», — сказала Захарова РИА «Новости».