Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 10:20

Экс-президент Литвы призвала Европу не боятся ядерного российского оружия

Грибаускайте: Не надо бояться российского оружия — это устаревший инструмент

Даля Грибаускайте. Обложка © ТАСС / POOL / EPA / JULIEN WARNAND

Даля Грибаускайте. Обложка © ТАСС / POOL / EPA / JULIEN WARNAND

Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что российское оружие не может никого напугать и не является сдерживающим фактором. Об этом сообщает прибалтийский портал Delfi.

«Не надо бояться и не надо обращать внимания. Это устаревший инструмент, чего бояться? Никакой зонтик не поможет, потому что сейчас совсем другое оружие, совсем другой характер войны. Ядерное оружие уже никого не напугает», — заявила Грибаускайте.

Именно таким образом бывший президент Литвы призывала европейские государства не опасаться российского ядерного арсенала, утверждая, что современные научные и технические достижения позволяют создавать оружие, значительно более опасное.

Грушко из МИД предупредил об ответе России на военные учения НАТО в Литве
Грушко из МИД предупредил об ответе России на военные учения НАТО в Литве

В Литве российское оружие недооценивают, в то время как в США считают Россию лидером в разработке гиперзвукового оружия, отметив несколько разработок.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Литва
  • Даля Грибаускайте
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar