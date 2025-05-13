Экс-президент Литвы призвала Европу не боятся ядерного российского оружия
Грибаускайте: Не надо бояться российского оружия — это устаревший инструмент
Даля Грибаускайте. Обложка © ТАСС / POOL / EPA / JULIEN WARNAND
Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что российское оружие не может никого напугать и не является сдерживающим фактором. Об этом сообщает прибалтийский портал Delfi.
«Не надо бояться и не надо обращать внимания. Это устаревший инструмент, чего бояться? Никакой зонтик не поможет, потому что сейчас совсем другое оружие, совсем другой характер войны. Ядерное оружие уже никого не напугает», — заявила Грибаускайте.
Именно таким образом бывший президент Литвы призывала европейские государства не опасаться российского ядерного арсенала, утверждая, что современные научные и технические достижения позволяют создавать оружие, значительно более опасное.
В Литве российское оружие недооценивают, в то время как в США считают Россию лидером в разработке гиперзвукового оружия, отметив несколько разработок.