Экс-президент Литвы призвала Европу не боятся ядерного российского оружия

Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что российское оружие не может никого напугать и не является сдерживающим фактором. Об этом сообщает прибалтийский портал Delfi.

«Не надо бояться и не надо обращать внимания. Это устаревший инструмент, чего бояться? Никакой зонтик не поможет, потому что сейчас совсем другое оружие, совсем другой характер войны. Ядерное оружие уже никого не напугает», — заявила Грибаускайте.

Именно таким образом бывший президент Литвы призывала европейские государства не опасаться российского ядерного арсенала, утверждая, что современные научные и технические достижения позволяют создавать оружие, значительно более опасное.