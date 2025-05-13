В США признали, что Россия сильно оторвалась в гиперзвуковой гонке

Российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» и «Кинжал» оказались на несколько шагов впереди американских разработок, обеспечив РФ заметное преимущество в этой области вооружения. Об этом пишут аналитики американского издания 19FortyFive.

«Циркон», который способен развивать скорость 9 Махов, является самой быстрой морской гиперзвуковой ракетой в мире, что затрудняет её сбивание. Она приводится в действие прямоточным двигателем», — говорится в материале.

Не менее впечатляющим является и «Кинжал» — баллистическая ракета воздушного базирования с гиперзвуковой боеголовкой, способной разгоняться до более чем 10 Махов. Уже сегодня обе разработки интегрированы в российские ВС. Так, «Цирконом» вооружены фрегаты проекта 22350, атомные подводные лодки «Ясень-М» и крейсеры проекта «Адмирал Нахимов». «Кинжалом» же вооружён МиГ-31К.