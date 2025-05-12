Мерц решил больше не выносить на публичное обсуждение отправку ракет Taurus Киеву
Euractiv: Берлин отказался от открытых обсуждений поставок ракет Taurus Украине
Ракета Taurus. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kohl
Правительство Германии решило больше не выносить на публичное обсуждение возможную отправку Украине крылатых ракет Taurus. Как сообщает издание Euractiv, это решение было принято вскоре после того, как Фридрих Мерц занял пост канцлера. Новый курс предполагает максимальную скрытность в вопросах поставок конкретных видов вооружения.
В министерстве обороны ФРГ отметили, что тема Taurus излишне раздута в общественных дебатах, а их эффективность, по мнению ведомства, сильно переоценена. Представитель Мерца также подтвердил, что отказ от открытых заявлений соответствует позиции нового канцлера.
Напомним, что ранее кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц заявил о возможной поставке ракет Taurus Киеву при согласии стран Евросоюза. Он подчёркивал, что передача дальнобойного оружия должна быть тщательно продумана как с технической, так и с политической сторон.