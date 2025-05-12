Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 19:39

Мерц решил больше не выносить на публичное обсуждение отправку ракет Taurus Киеву

Euractiv: Берлин отказался от открытых обсуждений поставок ракет Taurus Украине

Ракета Taurus. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kohl

Ракета Taurus. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kohl

Правительство Германии решило больше не выносить на публичное обсуждение возможную отправку Украине крылатых ракет Taurus. Как сообщает издание Euractiv, это решение было принято вскоре после того, как Фридрих Мерц занял пост канцлера. Новый курс предполагает максимальную скрытность в вопросах поставок конкретных видов вооружения.

В министерстве обороны ФРГ отметили, что тема Taurus излишне раздута в общественных дебатах, а их эффективность, по мнению ведомства, сильно переоценена. Представитель Мерца также подтвердил, что отказ от открытых заявлений соответствует позиции нового канцлера.

Угрозы Германии передать Киеву ракеты Taurus объяснили давлением ЕС на США
Угрозы Германии передать Киеву ракеты Taurus объяснили давлением ЕС на США

Напомним, что ранее кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц заявил о возможной поставке ракет Taurus Киеву при согласии стран Евросоюза. Он подчёркивал, что передача дальнобойного оружия должна быть тщательно продумана как с технической, так и с политической сторон.

Андрей Васильев
  • Новости
  • Германия
  • Украина
  • Фридрих Мерц
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar