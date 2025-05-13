Российский флот пополнится полками беспилотных систем

ВМФ России начал работу по созданию новых морских полков, оснащённых беспилотниками. Как сообщает газета «Известия», эти подразделения будут сформированы в рамках всех флотов и включать различные роботизированные комплексы, способные действовать в воздухе, на воде и под водой.

Новые части будут выполнять широкий спектр задач: от разведки до оборонительных ударных миссий. Важной функцией станет охрана российских кораблей, а также активное уничтожение вражеской техники и противоминная деятельность.

«Подразделения, где роботизированная техника станет основным видом оружия, будут действовать на порядок эффективнее, чем оснащённые традиционной техникой. Новую технику надо системно использовать, изучать, применять — и они это будут делать, не боясь разбираться в проблемах», — рассказал «Известиям» контр-адмирал запаса Игорь Королёв.

Вероятно, таких подразделений будет пять, из которых три будут распределены между флотами в европейской части страны, а два — пополнят Тихоокеанский флот, что связано с большими расстояниями между важнейшими военно-морскими базами на Дальнем Востоке. Ещё одно формирование может войти и в Каспийскую флотилию.