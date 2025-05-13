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13 мая, 00:55

Российский флот пополнится полками беспилотных систем

«Известия»: В составе ВМФ РФ формируются полки беспилотных систем

Российский военный корабль. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tsuguliev

Российский военный корабль. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tsuguliev

ВМФ России начал работу по созданию новых морских полков, оснащённых беспилотниками. Как сообщает газета «Известия», эти подразделения будут сформированы в рамках всех флотов и включать различные роботизированные комплексы, способные действовать в воздухе, на воде и под водой.

Новые части будут выполнять широкий спектр задач: от разведки до оборонительных ударных миссий. Важной функцией станет охрана российских кораблей, а также активное уничтожение вражеской техники и противоминная деятельность.

«Подразделения, где роботизированная техника станет основным видом оружия, будут действовать на порядок эффективнее, чем оснащённые традиционной техникой. Новую технику надо системно использовать, изучать, применять — и они это будут делать, не боясь разбираться в проблемах», — рассказал «Известиям» контр-адмирал запаса Игорь Королёв.

Вероятно, таких подразделений будет пять, из которых три будут распределены между флотами в европейской части страны, а два — пополнят Тихоокеанский флот, что связано с большими расстояниями между важнейшими военно-морскими базами на Дальнем Востоке. Ещё одно формирование может войти и в Каспийскую флотилию.

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А ранее стало известно, что британский военный корабль якобы «перехватил» российскую подводную лодку при проходе через пролив Ла-Манш. Впрочем, как отметили в главкомате ВМФ РФ, перехват российских субмарин технически неосуществим, а подлодка завершала выполнение учебно-боевых заданий в акватории Средиземного моря и проследовала на свою постоянную базу.

Тимур Хингеев
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